Santa Casa usa Centro de Simulação Realística para capacitar equipe no enfrentamento da Covid-19

A Santa Casa de São Carlos está capacitando os profissionais para os atendimentos de emergência que podem ser ocasionados pela pandemia do Coronavírus. Nesta primeira etapa, os 51 médicos residentes estão recebendo o treinamento no Centro de Simulação Realística.

Na sala de cirurgia onde o robô imita o paciente, os profissionais aprendem a fazer a reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal (quando o paciente tem insuficiência respiratória e precisa ser ligado ao ventilador pulmonar) e também a cricotomia de emergência (quando é preciso fazer uma perfuração na garganta do paciente para ligá-lo ao ventilador pulmonar).

“O Centro de Simulação Realística permite que a equipe esteja apta a realizar todos os procedimentos, além de fazer com que os profissionais também estejam familiarizados com todos os equipamentos de proteção e a maneira de usá-los corretamente para eliminar qualquer chance de contágio e contaminação”, explica o médico infectologista da Santa Casa, Roberto Muniz Junior.

Depois dos médicos residentes, o próximo passo é capacitar fisioterapeutas, enfermeiros e todo o corpo clínico do hospital.

CENTRO DE SIMULAÇÃO

O Centro de Simulação Realística do Departamento de Ensino do hospital foi inaugurado em fevereiro deste ano. É a primeira Santa Casa do interior de São Paulo a ter uma estrutura como esta.

Trata-se de uma sala de cirurgia que simula um ambiente real, em que um o robô imita o paciente e tem reações de um ser humano: respira, tem batimentos cardíacos, reclama de dor e até regurgita quando está passando muito mal.

O investimento foi de R$150 mil. Grande parte desse valor foi financiada pela faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FACERES. “Nesse momento de enfrentamento do COVID-19, poder contar com uma estrutura como essa para capacitar os nossos profissionais é um diferencial muito importante para a Santa Casa. Investir nessa vocação, no Ensino, foi uma decisão acertada, que vai contribuir para oferecermos um atendimento de qualidade, principalmente diante desse cenário de pandemia”, enfatiza o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior.

