Santa Casa tem apenas quatro pacientes internados com covid-19, diz Boletim da Vida

A Santa Casa informa no Boletim da Vida desta terça-feira (18/8), que 110 pacientes foram atendidos no hospital do início da pandemia até agora e diagnosticados com COVID-19. Destes, 82 (74,5%) receberam alta. Isso quer dizer que mais de 7 em cada 10 com resultado positivo para COVID-19 que passam pela Santa Casa, saem curados do hospital.

Quatro pacientes (3,6%) ainda permanecem internados. Três deles estão na UTI. O hospital registra até agora 24 óbitos (21,8%) e 7 (6,3%) ainda aguardam pelo resultado de exames.

