Santa Casa recebe doação de 500 l de álcool em gel do CPP

A Santa Casa de São Carlos recebeu a doação do Centro do Professorado Paulista (CPP) de 500 litros de álcool em gel para serem usados no combate à pandemia do Coronavírus. É mais uma importante doação da comunidade que vai ajudar o hospital nos atendimentos.

“Numa crise como essa, uma pandemia com uma gravidade inédita, temos a responsabilidade de ajudar da melhor forma. E acredito que quanto mais solidários e mais conscientes formos, mais depressa sairemos dessa situação”, afirma o presidente do CPP e vereador Azuaite Martins de França.

Com a pandemia, a Santa Casa teve queda de 25% no número de doadores fixos. Cerca de 2 mil pessoas deixaram de contribuir com o hospital. “Por isso, esse tipo de ajuda neste momento é tão bem-vinda. A Santa Casa, para tentar minimizar essas perdas, também criou uma Campanha de Doação, através da qual as pessoas podem fazer transferências bancárias”, explica o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior.

SERVIÇO:

AJUDE A SANTA CASA

VAQUINHA ONLINE #TODOSPORSÃOCARLOS

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporsaocarlos-ajude-a-santa-casa

CONTAS BANCÁRIAS

CNPJ 59.610.394/0001-42

Banco Santander: Ag 3301 - Conta 13.000589-3

Caixa: Ag 3047 Op 003 - Conta 1001-3

Banco do Brasil: Ag 3062-7 - Conta 208000-1

Bradesco: Ag 3124 - Conta 30016-0

