Santa Casa lança "Boletim da Vida" com informações de curados no hospital

A Santa Casa lança, nesta terça-feira (14), o Boletim da Vida, um novo informativo para divulgar a quantidade de pacientes diagnosticados com COVID-19 e que foram curados depois de receber atendimento no hospital.

No Boletim da Vida, vão constar dados como número de pacientes atendidos com COVID-19 pelo hospital (70), quantos deles foram curados (47), quantos ainda permanecem internados (8), quantos aguardam pelo resultado de exames (4) e o número de óbitos (15).

“Graças ao esforço de toda a equipe da Santa Casa, o hospital tem tido bastante sucesso no tratamento dos pacientes. Até agora, nós atendemos 70 pacientes diagnosticados com a doença. 47 deles receberam tratamento e foram curados, o que representa 67%. Quer dizer, que praticamente 7 em cada 10 pacientes com COVID-19 que entram no hospital, recebem alta.Por isso, decidimos criar o Boletim da Vida, para valorizar a vida desses pacientes curados. Isso, claro, sem deixar de fornecer as outras informações necessárias”, explica a infectologista Carolina TonioloZenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa.

O Boletim da Vida vai ser divulgado toda terça-feira no site e nas redes sociais da Santa Casa e também em faixas e banners no hospital.

