Santa Casa lança Boletim Coronavírus

A Santa Casa de São Carlos lançou neste domingo, 22, o Boletim Coronavírus, disponível no site da Santa Casa. A nova ferramenta vai divulgar o número de pacientes (SUS, convênios e particulares) internados com suspeita ou confirmação de COVID-19, se estão na UTI ou outra unidade de internação e o número de mortes suspeitas ou provocadas pela doença.

"Decidimos criar um boletim com dados da Santa Casa para tranquilizar a população. Com tantas fake news circulando, é mais uma forma de dar transparência aos nossos atendimentos", explica Carolina Toniolo Zenatti, médica infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa.

O Boletim Coronavírus vai ser atualizado todos os dias.

SERVIÇO

DISQUE CORONAVÍRUS – SANTA CASA

(16) 3509-1234

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 16H

