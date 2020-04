Santa Casa divulga balanço de show virtual feito por trio de médicos músicos

Crédito: Divulgação

O show virtual feito pelos médicos Roberto Muniz Junior (infectologista), Rafael Izar (cirurgião) e Enrico Ioriatti (neurocirurgião) foi acompanhado por 48 mil internautas na última quarta-feira (08/04). A live foi compartilhada 1.095 vezes.

O show virtual durou uma hora. Além da quantidade de visualizações, o engajamento da comunidade vai ajudar o hospital no enfrentamento da pandemia. Durante a apresentação, 384 pessoas fizeram doações, num total de R$ 28.818,00

“Quando tive a ideia de fazer esse show virtual, não imaginava que teria essa repercussão tão grande. Vendo as necessidades do hospital, queria de alguma forma ajudar. E o jeito que encontramos foi fazer algo de que gostamos bastante, além de ser médicos: fazer música! E foi surpreendente essa resposta da população. Ficamos emocionados”, conta o cirurgião Rafael Izar.

Com esse valor, vai ser possível comprar 714 máscaras N-95, 332 caixas de luvas e 3.360 aventais descartáveis e ajudar na proteção dos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes com suspeita de Coronavírus.

Para a gerente de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Vanisia Sulpino, “essa valorização da população em relação aos profissionais de saúde é muito importante. A gente tá na linha de frente e não pode recuar diante da necessidade de cuidar da população. E esse reconhecimento nos dá força para seguir em frente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também