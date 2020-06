Santa Casa divulga balanço da live feita por médico do centro de campanha do hospital

Crédito: Divulgação

A live feita pela banda Jack Beard, no dia 9/5, para arrecadar recursos para a Santa Casa, foi acompanhada por 11 mil internautas e compartilhada 107 vezes. Com o show virtual, foram arrecadados R$ 3.567,00. Esse recurso foi usado para a compra de 1 mil toucas, 1 mil luvas, 300 aventais, 200 máscaras N-95 e 150 óculos de proteção. Os itens foram entregues ao hospital pela médica cardiologista Ariane Petronilho. Ela é uma das integrantes do “Você Também Pode Ajudar”, grupo de voluntários que deu apoio para a realização do show virtual.

“Fiquei muito feliz, de coração, em poder ajudar. Criamos o grupo, depois que percebemos a dificuldade dos profissionais de saúde para ter acesso aos EPIs. Nessa live, juntamos forças com a Santa Casa, para também poder ajudar o hospital. E o show virtual deu um resultado bastante positivo”, comenta a médica cardiologista.

O show da Banda Jack Beard foi transmitido pelo Facebook da Santa Casa. O grupo é formado por 5 integrantes, dentre eles, Alexandre Botelho - médico e vocalista da banda. Alexandre é um dos plantonistas do Centro de Campanha da Santa Casa, montado para atender os pacientes com sintomas respiratórios menos graves.

“Por estar na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, conversei com o pessoal da banda e decidimos ajudar de uma forma diferente. Além de cuidar daqueles que precisam, foi muito gratificante poder oferecer a nossa música para ajudar nessa batalha contra a Covid-19”, afirma o médico Alexandre Botelho.

A Banda Jack Beard foi criada em 2015 por estudantes da USP e da UFSCar. No repertório, o grupo mistura pop rock, indie rock e hard rock e apresenta releituras de sucessos de bandas como Red Hot Chilli Pepers, Queen, Skank, Charlie Brown Jr, Foo Fighters e muito mais. O grupo já se apresentou em vários jogos universitários como CaipirUsp, TUFSCar e Forró da Lua Cheia. E foi uma das atrações do Tusca nas últimas 3 edições.

“Nós da Jack Beard agradecemos imensamente a colaboração de todos, seja na organização da live, seja a você que ajudou e contribuiu com a causa! Esperamos fazer mais vezes e que essa ideia se espalhe pra fortalecer o cuidado nesses tempos tão difíceis. Obrigado, pessoal!”

