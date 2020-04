Santa Casa de São Carlos recebe doações de empresas para o enfrentamento da pandemia

A Santa Casa recebeu doação de 83 calças brancas da Mr. Kitsch, que foram entregues para a equipe de enfermagem do hospital. “Estamos passando por um momento desafiador e cheio de incertezas para todos. Pensamos numa forma de prestigiar os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A doação das calças foi uma forma de presentear, reconhecer e motivar estes funcionários a passar por este momento difícil”, afirma a proprietária da rede de lojas em São Carlos, Alessandra Paulillo.

Nyckson Almeida dos Santos, Conferente de Farmácia, recebeu as doações do Sesc – Foto: Sesc São Carlos

O Sesc São Carlos também doou para o hospital 3.450 pares de luvas de procedimentos, 1.100 pares de luvas plásticas e 650 máscaras cirúrgicas descartáveis. “Com esta doação para Santa Casa, o Sesc reforça o compromisso social da instituição. E demonstra o respeito, admiração e gratidão de todos os funcionários do Sesc a todos os profissionais que atuam na saúde", afirma Vilma de Marchi, gerente do Sesc São Carlos.

A Docelândiatambém ajudou o hospital com 27 pacotes de travessas grandes descartáveis. E Clara Resorts ajudou na alimentação dos pacientes com 80 maços de couve, 50 unidades de alface, 50 maços de espinafre e 40 maços de ervas variadas.

VALORIZAÇÃO

Os funcionários do hospital também receberam doações com sabor de reconhecimento.

A Cafeteria Le Gabandoou 30 bolos que foram servidos no horário do almoço.

100 Brownies foram doados por um físico de São Carlos aos funcionários da Santa Casa – Foto: Divulgação

100 unidades de Browniesforam doados pelo físico Celso Donizeti de Souza e distribuídos para os funcionários do hospital no período noturno. O Tiquinho Doces presenteou todas as colaboradoras da Maternidade com ovos de Páscoa. Também no feriado da Páscoa, a Chica Mel Confeitaria entregou 90 saquinhos individuais de bolachinhas amanteigadas decoradas que foram servidas aos pacientes internados pelo SUS.

“Essas doações, esse reconhecimento por parte da população e das empresas, são um incentivo importante para que sigamos em frente na batalha contra o Coronavírus. A pandemia da COVID-19 fez o número dos nossos contribuintes fixos cair 25%. Quer dizer, cerca de 2 mil pessoas deixaram de contribuir com o hospital. Por isso, toda essa ajuda tem sido fundamental para que todos nós consigamos superar esse momento tão difícil”, afirma o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior.