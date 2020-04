Santa Casa de São Carlos recebe doação de máscaras

Profissionais da Santa Casa recebem máscaras doadas pela Electrolux - Crédito: Divulgação

A Santa Casa recebeu 200 unidades de máscaras conhecidas como Face Shields, doadas pela Electrolux do Brasil filial de São Carlos. Na fábrica, foi produzido o suporte da cabeça que dá sustentação à máscara. Esses protótipos foram feitos em duas impressoras 3D usando o ABS, um material resistente a impacto.

“Em um momento difícil e inédito para todos nós, queremos apenas reforçar a conduta humana e sustentável da Electrolux. Apoiar a Santa Casa de São Carlos com as máscaras feitas pelos nossos colaboradores é um gesto de solidariedade. Acreditamos que superaremos este momento atuando nos pilares público, social e privado”, afirma o Diretor da Electrolux São Carlos, José Machado.

O hospital tem contado com a ajuda de várias empresas e voluntários no combate ao novo Coronavírus (COVID-19). É o caso do Técnico em Segurança do Trabalho, Onésimo Paula Silva, que entregou ao hospital 475 máscaras Face Shields.

Onésimo doou material de sua empresa para ajudar a Santa Casa - Foto: Divulgação

Ele havia guardado uma grande quantidade de acetato. Devido ao encerramento das atividades de sua empresa, esse material ficou parado: “quando me informaram que a Santa Casa estava precisando de EPI’s para a proteção dos profissionais, já coloquei meu material à disposição. Em um momento crítico como este, contribuir com o hospital é essencial. Devemos nos empenhar ao máximo para proteger os profissionais da saúde, pois eles são verdadeiros heróis, não medem esforços para atender nossa população”.

Para isso, o Técnico em Segurança do Trabalho contou com a ajuda de quatro voluntáriasdo Lions Clube São Carlos Clima e Loja Maçônica Eterno Segredo, para confeccionar os elásticos que sustentam as máscaras. “Eu e as amigas Nancy Nepomuceno, Ana Maria Dalmazo, Maria Cristina Petrucelli e Fanni Shirley Tulio, aceitamos o desafio de confeccionar, artesanalmente, as máscaras de proteção. Foi uma experiência gratificante poder contribuir de alguma maneira, nos sentimos úteis. Juntos somos mais fortes. É o momento de união e solidariedade”, comenta a administradora e voluntária, Maria Cristina Carreira Trevelin.

