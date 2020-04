Santa Casa de São Carlos ganha 10 novas camas de UTI e dois respiradores do Rotary Club

Crédito: Divulgação

A Santa Casa recebeu do Rotary de São Carlos-Pinhal, em parceria com o Rotary Clube de Saronno, na Itália, 10 novas camas de UTI 2 respiradores de última geração para a UCO (Unidade Coronariana da Santa Casa, que funciona como uma UTI Cardiológica). O investimento total foi de R$ 180 mil reais.

Os 10 leitos, mais modernos, facilitam o trabalho dos funcionários e a movimentação dos pacientes para todos os setores de exames do hospital, sem ter que mudar de cama, como acontecia com as antigas. Além disso, por serem elétricas, possuem comandos automatizados, que permitem que os pacientes fiquem sentados como numa poltrona, a 90º graus, o que ajuda no processo de recuperação. Antes, para manter o paciente nessa posição, era preciso improvisar, colocando vários travesseiros nas camas antigas.

Os novos colchões também ajudam muito, já que são do tipo ‘casca de ovo’, que evita formação de feridas em pacientes.

“Nós começamos esse projeto em outubro de 2019, com mais uma grande ajuda do nosso clube irmão da Itália, Rotary Club de Saronno. Nossa intenção era trazer mais conforto para os pacientes da UCO, já que os leitos que haviam lá eram bem antigos. Agora, com a pandemia do Coronavírus, temos ainda mais certeza de que fizemos o investimento certo na hora certa e ficamos muito felizes em saber que isso poderá ajudar e muito a nossa Santa Casa”, explica o atual presidente do Rotary de São Carlos-Pinhal, Paulo Ceneviva.

O coordenador das UTIs da Santa Casa, o médico Bento Gomes de Moraes Neto, afirma que os novos leitos “além de facilitar o trabalho dos enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, ajudam a acelerar a recuperação do paciente, já que colaboram para um atendimento mais qualificado e humanizado. Com isso, faz com que eles recebam alta mais cedo”.

Segundo o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior, “o Rotary Clube é hoje um dos principais parceiros da Santa Casa. Só o Rotary São Carlos Pinhal, além dessa doação dos leitos de UTI, ajudou o hospital a equipar a Santa Vermelha do Pronto-Socorro, o Banco de Sangue e montar nova sala de parto na Maternidade. E nesse momento em que o mundo todo está concentrando esforços para enfrentar a pandemia do Coronavirus, esse apoio é ainda mais fundamental”.

