Santa Casa de São Carlos admite usar cloroquina em situações especiais, com consentimento da família

O Ministério da Saúde incluiu hoje (20) a cloroquina, e seu derivado hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do Termo de Ciência e Consentimento.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Santa Casa de São Carlos para saber como será o procedimento de agora em diante em relação a prescrição do medicamento para os pacientes com Covid-19 que serão atendidos no hospital.

Segundo a assessoria de imprensa, a direção do hospital considera usar a cloroquina no tratamento do novo coronavírus, porém em casos especiais, com avaliação cuidadosa da equipe médica. "Novos tratamentos, ainda que careçam da devida validação científica, podem ser considerados em situações especiais, como no caso da cloroquina em infecções pelo novo coronavírus. Esta avaliação será feita cuidadosamente, caso a caso, sempre em discussão com o paciente e seus familiares, explicando riscos e benefícios para que seja tomada uma decisão".

A Santa Casa informou ainda que diariamente surgem novas informações sobre como tratar os pacientes. Por isso, a equipe médica aproveita esta oportunidade para reafirmar seu compromisso de oferecer à população uma medicina de excelência e baseada integralmente em princípios científicos e bioéticos.

A assessoria encerra a nota dizendo que "nesta, e em outras situações atuais ou que ainda estão por vir, a postura da Santa Casa de São Carlos será sempre de transparência e respeito aos preceitos de ética médica".

