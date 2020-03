Santa Casa cria canais para receber apoio financeiro e doações

Indústria têxtil doou 700 m de tecido para confecção de uniformes - Crédito: Divulgação/Capricórnio Têxtil

O medo da pandemia do COVID-19 fez cerca de 2 mil doadores fixos da Santa Casa deixarem de contribuir. Isso porque alguns dos motoboys que buscam as doações deixaram de trabalhar e, principalmente, porque muita gente não quer mais receber ninguém em casa. O hospital orientou os motoboys a usarem máscaras e álcool em gel como forma de proteção. Mesmo assim, não conseguiu evitar a queda na arrecadação.

Para tentar minimizar essas perdas, a Santa Casa criou uma Campanha de Doação. “Queremos informar as pessoas que elas podem continuar ajudando o hospital sem sair de casa. É só fazer transferência bancária para uma das nossas contas. Isso vai ajudar a adquirir os equipamentos de proteção individual para que nossos profissionais de saúde continuem a atender não só os moradores de São Carlos, mas de toda a região”, explica a coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães.

MOBILIZAÇÃO CIVIL

Empresários têm se mobilizado para ajudar a Santa Casa a enfrentar a pandemia do COVID-19. A fábrica Capricórnio Têxtil (manufatura de denim, usado para confecção do jeans) doou 700 metros de tecido para confecção de uniformes para os profissionais de saúde do hospital. “Ficamos sabendo que a Santa Casa estava com dificuldades para comprar tecido para confeccionar uniforme neste momento tão delicado. Diante de tal situação, não poderíamos deixar de agir e oferecer aquilo que sabemos fazer: tecido. Esperamos, dessa forma, poder retribuir à cidade de São Carlos por tudo que nos oferece e apoiar a Santa Casa para que ofereça o atendimento adequado àqueles que necessitarem neste cenário de pandemia”, explica o diretor de marketing da empresa, João Bordignon.

Já o empresário Roberto Hallite resolveu fazer a Campanha #TodosporSãoCarlos, uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para o hospital, e assim conseguir o valor necessário para compra de itens de EPI e suprir a necessidade da Santa Casa pelos próximos 3 meses. “Eu entrei em contato com alguns amigos para criarmos um grupo de arrecadação que envolvesse vários empresários da cidade. Mas depois de algumas conversas, surgiu a ideia da vaquinha online, para que as doações fossem abertas a todo o público. Esperamos que a população se mobilize nessa corrente do bem em prol desses profissionais que estão se dedicando e se arriscando por todos nós”.

SERVIÇO:

AJUDE A SANTA CASA

VAQUINHA ONLINE #TODOSPORSÃOCARLOS

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporsaocarlos-ajude-a-santa-casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também