Santa Casa continua com 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

A Unidade de Terapia Intenstiva (UTI) para doentes com Covid-19 da Santa Casa de São Carlos continua com os oito leitos ocupados. Outros três pacientes estão internados na enfermaria. Além da Santa Casa, O SUS oferece outros 10 leitos de UTI no Hospital Universtário (HU-UFScar), exclusivo para tratamento do coronavírus.

Confira o último boletim emitido pela Santa Casa

A Santa Casa informa, neste sábado (27/06), que a situação de internados é a seguinte: dos 11 pacientes internados no hospital, 5 foram diagnosticados com COVID-19, sendo que 4 estão na UTI Adulto e 1 em leito de enfermaria. 2 pacientes ainda aguardam resultados de exames e permanecem internados na UTI Adulto. 4 pacientes, para quem os resultados de exames deram negativo, permanecem internados, sendo 2 na UTI Adulto e 2 em leitos de enfermaria.

Portanto, dos 11 internados, 8 estão na UTI Adulto e 3 em leitos de enfermaria.

NÚMERO TOTAL DE CASOS

Do início da pandemia até agora, a Santa Casa registra 49 casos confirmados. 5 pacientes internados, 32 altas e 12 óbitos.

O resultado de 1 mulher, 71 anos, de São Carlos, que faleceu no dia 22/6, continua sendo investigado.

ALTAS

32 pacientes diagnosticados com a doença, que passaram por tratamento, receberam alta. 137 pacientes com resultado negativo também receberam alta do hospital (o resultado de 1 paciente que havia sido transferido foi liberado hoje e deu negativo). 1 paciente, que ainda aguarda resultados de exames, foram transferidos para outro hospital.

Lembrando que a Santa Casa considera como caso confirmado, pacientes com quadro clínico compatível e resultado positivo confirmado por exame de laboratório. E caso suspeito, como recomenda o Ministério da Saúde, todos os pacientes que apresentem sintomas gripais, mas que ainda aguardam resultado de laboratório.

