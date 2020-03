Santa Casa começa atendimentos em centro de campanha

Neste primeiro momento, vai ter um consultório com um médico que vai fazer os atendimentos das 8h às 20h, todos os dias - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos começa a oferecer atendimento neste sábado, 21, no Centro de Campanha montado para atender casos respiratórios menos graves e orientá-los a continuar o tratamento em casa. Neste primeiro momento, vai ter um consultório com um médico que vai fazer os atendimentos das 8h às 20h, todos os dias.

“A ideia é atender casos leves e moderados e assim, reduzir o tempo de espera para quem estiver com sinais e sintomas de gripe leve. O nosso objetivo é também dar todas as orientações necessárias para que esse paciente possa dar continuidade aos cuidados com a saúde em casa”, explica o médico infectologista e diretor técnico da Santa Casa, Vitor Marim.

SERVIÇO:

CENTRO DE CAMPANHA

TODOS OS DIAS – 8h ÀS 20h

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 535 (ao lado da Portaria 2)

