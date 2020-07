Santa Casa começa a receber pacientes em novo Pronto Atendimento

Projeto para a Nova Fachada do Pronto Atendimento, montado no antigo Centro de Campanha - Crédito: Divulgação

O novo Pronto-Atendimento da Santa Casa começa a funcionar na próxima segunda-feira, 3. O novo serviço foi montado onde antes ficava o Centro de Campanha. A partir de agora, os pacientes que procurarem por atendimento médico, vão ser direcionados para essa nova “porta de entrada”. A entrada do Pronto-Socorro atual vai ser fechada. E o acesso vai ser permitido apenas a ambulâncias autorizadas. A reestruturação está sendo feita, para que 8 novos leitos de UTI Adulto Covid possam ser colocados em funcionamento dentro do Pronto-Socorro da Santa Casa.

Nesta nova unidade de Pronto-Atendimento, foram montados 2 consultórios, 2 salas de observação, 1 sala de procedimentos, 1 sala de emergência, 1 sala de triagem e um espaço amplo para recepção, onde vão ser atendidos os casos menos graves. No Pronto-Socorro, vão ser atendidos os pacientes mais graves (vítimas de acidente ou com sintomas de AVC, por exemplo), trazidos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. As duas unidades passam a compor o Serviço Médico de Urgência da Santa Casa.

Importante ressaltar, que os pacientes com sintomas respiratórios vão ser direcionados para as UPAs e UBS, até que o ginásio Milton Olaio Filho fique pronto para fazer esses atendimentos. A Santa Casa também vai disponibilizar exames de Raio-X e de sangue em apoio às UPAs.

O MOTIVO DAS ALTERAÇÕES

Toda essa reestruturação está sendo feita, para que 8 novos leitos de UTI Adulto Covid possam ser colocados em funcionamento dentro do Pronto-Socorro da Santa Casa. Hoje, o hospital conta com 10 leitos de UTI na Ala Covid (no dia 19/7, o hospital colocou

2 leitos de UTI Covid em funcionamento na Ala Covid, com autorização da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento Regional de Saúde de Araraquara. Isso foi feito porque, naquele dia, 10 pacientes precisaram de internação em leitos de UTI Covid.

“Como a Secretaria de Saúde relatou as dificuldades que ainda enfrenta para reestruturar as UPAS e absorver os pacientes que hoje são atendidos pela Santa Casa, montamos uma unidade de Pronto Atendimento dentro do hospital. Dessa forma, a população não vai ficar desassistida. E, ao mesmo tempo, conseguiremos oferecer novos leitos de UTI Covid, garantindo a segurança tanto dos nossos funcionários quanto dos pacientes que vão ser internados na nova ala que está sendo montada dentro do Pronto-Socorro”, explica o diretor técnico da Santa Casa, Vitor Marim.

ENTENDA O CASO

No dia 2 de julho, a Câmara de Vereadores convocou uma audiência pública para discutir sobre a instalação dos novos leitos de UTI Adulto Covid na Santa Casa.

Na ocasião, o diretor clínico da Santa Casa, Flávio Guimarães, explicou que para colocar os novos leitos em funcionamento o mais rapidamente possível, o espaço mais adequado seria a Sala Verde do Pronto-Socorro da Santa Casa, por já possuir uma estrutura pronta para abrigar leitos de UTI, como rede de oxigênio e rede de ar. No entanto, para que essa nova ala Covid pudesse ser usada, somente os casos mais graves, de alta complexidade, deveriam passar a ser direcionados para a Santa Casa. “Isso porque não seria possível atender em um mesmo espaço, pacientes de baixa complexidade que poderiam ser atendidos em outras unidades (como as UPAs e Unidades Básicas de Saúde) e pacientes com suspeita de Covid. Porque isso colocaria em risco a saúde de quem procurou o hospital por outras doenças”, afirmou o diretor clínico.

O Secretário de Saúde, Marcos Palermo, e outros representantes da saúde, por outro lado,

relataram que as UPAs não tinham estrutura para absorver os atendimentos feitos hoje na Santa Casa. Por isso, a Santa Casa propôs abrir uma unidade de pronto atendimento dentro do hospital.

Na ocasião, o Secretário de Saúde, Marcos Palermo, reforçou que os novos leitos devem ser mantidos no hospital pós-pandemia. “Os leitos de UTI não COVID da Santa Casa estão todos ocupados. A taxa de ocupação tem se mantido em 100%. Por isso, a criação desses novos leitos é um investimento na saúde em São Carlos. A ideia é de que eles sejam mantidos, mesmo depois da pandemia”, afirma o secretário.

UTI PEDIÁTRICA COVID

A nova UTI Pediátrica e Neonatal Covid, a primeira Ala do SUS exclusiva para atendimento a bebês e crianças com suspeita ou diagnosticadas com Covid -19 de São Carlos, também começa a funcionar na segunda-feira, 3.

Para montagem dessa nova ala, a Santa Casa também reestruturou o atendimento de

terapia intensiva infantil.

A UTI Neonatal Geral foi remanejada para um novo espaço e continua com 5 leitos. A UTI Pediátrica Geral foi montada no espaço onde ficava a UTI Neonatal e permanece com 5 leitos. E a Ala Covid Infantil foi montada onde antes ficava a UTI Pediátrica Geral, com 3 leitos Covid para crianças e outros 3 leitos Covid para bebês.

“Resolvemos também criar leitos para bebês, porque temos atendido gestantes com diagnóstico de Covid-19. Nas duas últimas semanas, tivemos que fazer o parto e os dois bebês prematuros ficaram na UTI Neonatal”, explica o infectologista Roberto Muniz Junior, coordenador das UTIs Respiratórias da Santa Casa.

SERVIÇO

REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NA SANTA CASA

PRONTO-ATENDIMENTO

(Antigo Centro de Campanha)

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 535 (ao lado da Portaria 2)

PRONTO-SOCORRO

(Antigo SMU)

Entrada somente permitida para ambulâncias autorizadas

ALA COVID INFANTIL

5 leitos pediátricos Covid

5 leitos neonatal Covid

