Salões de festas e buffets infantis estão liberados para voltar a funcionar em São Carlos

Os membros do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus receberam na manhã desta quarta-feira (09/09), no auditório do Paço Municipal, proprietários de salões de festas e de buffets infantis. Na pauta da reunião o retorno das atividades do segmento e a discussão dos protocolos sanitários necessários para a reabertura desses estabelecimentos com segurança.

Participaram da reunião o vereador Robson Magno, além de membros do Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária que apresentaram os protocolos que devem ser seguidos por esses locais.

Os proprietários de salões e buffets justificaram que os restaurantes estão podendo funcionar devido à flexibilização do Plano São Paulo e muitos têm realizado festas e estão prejudicando o setor de eventos.

Após a reunião ficou decidido que os buffets e salões poderão voltar a funcionar desde que sigam as seguintes normas impostas pela Vigilância Sanitária e Departamento de Fiscalização: capacidade máxima de 40%, controladores de acessos com aferimento de temperatura, disponibilização de álcool em gel em lugares estratégico do salão, controladores de acesso aos banheiros para que entre uma pessoa de cada vez, distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as mesas. Na questão dos brinquedos cada estabelecimento ficará responsável por fazer um termo de compromisso no site da Prefeitura de São Carlos especificando quais brinquedos poderão funcionar desde que realizada a desinfecção do mesmo a cada uso.

As atividades não podem ultrapassar 8 horas de funcionamento com horário máximo estipulado para encerramento às 22h. Mesma regra estipulada pelo Plano SP para todos os municípios na fase amerela.

Além disso, os funcionários dos estabelecimentos devem estar todos usando máscara e protetor facial (Face Shield).

