SAAE vai desinfetar ruas na região das unidades de pronto atendimento

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), inicia na noite desta segunda-feira (20/04), a partir das 20h30 pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia, a desinfecção de vias públicas. A UPA da Vila Prado recebe a limpeza às 21h.

O serviço será realizado em virtude da pandemia do novo coronavírus, que provoca a COVID-19, doença que já matou dois são-carlenses. As medidas rígidas de limpeza e desinfecção de ruas continuarão sendo realizadas em vias de unidades de saúde, tanto da rede pública como particular.

Tanto que na terça-feira, 21 de abril, feriado nacional, o serviço será realizado na região da UPA do Cidade Aracy, por volta das 9h e a partir das 10h30 na região da Santa Casa de São Carlos.

“Optamos por fazer o serviço na região da Santa Casa no feriado, uma vez que o trânsito em dias úteis é muito intenso. Acreditamos que como é feriado esteja mais tranquilo e pedimos a colaboração de todos para que o serviço seja feito de forma eficiente e rápida”, disse o diretor presidente do SAAE, Benedito Marchezin.

Para a realização da limpeza serão utilizados caminhões pipa com produtos apropriados como o hipoclorito de sódio. Todos os funcionários utilizarão equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras específicas e roupas, já que o produto utilizado tem uma concentração muito forte.

