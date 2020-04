Rodovias reforçam mensagem para evitar viagens no feriado de Tiradentes

Por Do portal do Governo de São Paulo

Crédito: Divulgação

As 20 concessionárias que operam os 9,8 mil quilômetros de rodovias concedidas do Estado de São Paulo estão reforçando as mensagens aos motoristas para que mantenham o isolamento como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus durante o fim de semana prolongado do feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira (21).

Sob orientação da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), desde o início da quarentena, as operadoras de rodovias têm exibido frases em seus painéis eletrônicos de mensagens sobre as formas de prevenção ao coronavírus, como orientações para lavar as mãos e evitar aglomerações. E no fim de semana prolongado da Páscoa, como ocorre agora, a importância do isolamento foi ressaltada com novas frases.

Nas comemorações da Páscoa, entre os dias 10 e 12 de abril, o movimento nas rodovias paulistas sob concessão foi 66,56% menor do que no mesmo período do ano passado. O resultado foi reflexo da orientação do Governo do Estado para que as pessoas fiquem em casa durante este período de quarentena.

Com a redução do tráfego, também foram registrados 61% menos acidentes e queda de 46% nas vítimas fatais nas rodovias sob concessão do Estado. Para o feriado de Tiradentes, a partir desta sexta-feira (17), passaram a ser exibidas nos 388 painéis eletrônicos de mensagens distribuídos pela malha concedida as seguintes frases:

A quarentena foi prorrogada até 10 de maio. Fique em casa!

Neste feriado, cuide da sua saúde e da sua família. Fique em casa!

Neste feriado, respeite a quarentena, fique em casa!

Neste feriado, se puder, não viaje. Siga a quarentena e fique em casa!

Serviços mantidos

Mesmo com a recomendação para se evitar as viagens durante a quarentena, e com a redução do tráfego nas rodovias desde o início do isolamento, as 20 concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo mantêm suas equipes a postos para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção da malha, com serviços de conservação do pavimento e sinalização. E foram adotadas medidas para reforçar a higiene e reduzir o risco de contágio nas praças de pedágio e em outras edificações das concessionárias.

Atendimento aos caminhoneiros

Durante o período de combate ao coronavírus, as operadoras de rodovias do Estado de São Paulo ampliaram a atenção aos caminhoneiros, responsáveis por serviços essenciais e estratégicos durante o combate ao COVID-19, como a manutenção do abastecimento aos mercados e o transporte de insumos médicos e hospitalares.

As concessionárias j[a distribuíram para os caminhoneiros 88.677 kits alimentação (marmitex, vales refeições ou kits lanches), 45.781 kits higiene (conjuntos com sabonete, álcool gel e outros produtos ou vale banho para serem utilizados nos postos de serviços das estradas) e 21.214 etiquetas eletrônicas (TAGs) para pagamento de pedágio nas cabines automáticas – o pagamento automático evita o contato entre o caminhoneiro e o operador da praça, reduzindo o risco de contágio.

Locais de distribuição

Os caminhoneiros podem consultar os locais de distribuição dos kits no site www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. A página lançada pelo Governo do Estado contém uma série de informações essenciais para orientar os caminhoneiros durante o período de pandemia do coronavírus.

Além dos pontos de distribuição dos kits de alimentação, o site ainda disponibiliza, por exemplo, informações sobre a situação dos postos de abastecimento e locais com restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais. Também foi criado um Canal de Denúncias para os caminhoneiros relatarem problemas como bloqueios ou serviços essenciais fechados. Funciona pelo 0800 055 5510 (24 horas) e pelo e-mail: abastecimentoseguro@sp.gov.br.

O Governo também suspendeu por 90 dias a pesagem dos caminhões nas rodovias estaduais – o que agiliza a circulação dos produtos e protege os profissionais ao evitar o contato entre motoristas e funcionários das balanças. Com isso, as concessionárias de rodovias passaram a usar alguns dos postos de fiscalização como áreas de descanso para os caminhoneiros ampliando esse atendimento.

Outra medida anunciada a favor dos caminhoneiros, para garantir o funcionamento da malha rodoviária paulista e, consequentemente, todo o sistema de escoamento de produtos, foi a liberação do acesso de caminhões aos domingos à tarde na chegada pelas rodovias a São Paulo. Antes esse acesso era restrito devido ao grande fluxo de veículos que retornam para a Capital no final de semana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também