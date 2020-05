Rede de saúde de São Carlos dispõe de mais de 100 ventiladores mecânicos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, informa que o município disponibiliza 107 respiradores, contabilizando da rede pública e privada.

Os respiradores, chamados de ventiladores mecânicos, são equipamentos que fazem parte das Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs) e que ajudam o paciente a respirar artificialmente. No caso da COVID-19 é o principal recurso hospitalar para o tratamento de casos graves da doença.

As Unidades de Pronto Atendimento de São Carlos (UPAs) possuem os equipamentos, sendo disponibilizados 2 para a UPA da Vila Prado, 1 para a UPA do Santa Felícia e 1 para a UPA do Cidade Aracy, já que não possuem leitos hospitalares, mas sim de estabilização. Já o SAMU dispõe de 8 ventiladores mecânicos, sendo 3 somente nas unidades de suporte avançado. Outros 3 ventiladores foram repassados para a Santa Casa.

O Hospital Universitário possui 17 respiradores, todos livres neste momento. A Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar tem outros 2 equipamentos.

Já a Santa Casa conta com um total de 55 respiradores. Sendo que 28 estão disponíveis neste momento. Lembrando que os respiradores da ALA COVID foram emprestados pelo HU.

Os demais respiradores estão disponível na rede particular de saúde.

