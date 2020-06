Rede de restaurante doa a alimentação para pesquisadores e voluntários na primeira etapa do Testar Para Cuidar

Voluntários e pesquisadores do “Testar Para Cuidar” receberam as doações - Crédito: Divulgação

A rede de restaurantes Habib’s doou 400 esfirras e 24 garrafas de refrigerante para a alimentação dos 57 profissionais de saúde e voluntários que participaram da 1ª etapa do “Testar para Cuidar – Programa de Mapeamento da Covid-19 em São Carlos”, no último fim de semana.

Os funcionários da empresa entregaram as doações nos 19 pontos de coleta do Mapeamento, espalhados por várias regiões de São Carlos. “Sou de São Carlos e sempre tive vontade de ajudar a Santa Casa, por saber da importância do hospital para a minha cidade. Quando fui informado do Mapeamento da COVID-19, entendi que era a hora de colaborar. E ajudei do jeito que sabemos fazer, fornecendo alimentação”, explica Luis Rogério de Lucca, dono da franquia em São Carlos.

A primeira etapa do “Testar para Cuidar” foi concluída no fim de semana. Na quinta (11) e sexta-feira (12), as pessoas selecionadas receberam uma senha para comparecerem em um ponto de coleta no sábado ou no domingo. Nos locais, responderam um questionário e passaram pela coleta de sangue para saber se tiveram ou não o Coronavírus.

Esse é o maior levantamento de identificação da prevalência da COVID-19 feito em um município em testagens por número de habitantes. “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” irá entrevistar e testar 5.600 pessoas na cidade, em 4 etapas de trabalho. O diagnóstico será feito por meio dos exames sorológicos do tipo Elisa, fornecidos pela Prefeitura, que são considerados mais precisos que os testes rápidos aplicados nos demais mapeamentos feitos pelo país. Os exames estão sendo realizados no Laboratório de Morfologia e Patologia (DMP) da UFSCar.

Vanessa Madrid Vivo é médica residente em Clínica Médica na Santa Casa de São Carlos. É um dos 57 voluntários e profissionais de saúde que participam do “TESTAR PARA CUIDAR”. “Eu trabalho na ALA COVID da Santa Casa. E tenho acompanhado de perto como a doença pode trazer consequências graves, independentemente da idade do paciente. Por estar na linha de frente no combate à pandemia, fiz questão de participar desse projeto. Com o resultado do Mapeamento, vamos conseguir nos preparar melhor para oferecer uma assistência ainda maior aos pacientes”.

A médica residente também elogiou a doação. “Nós conseguimos ter um momento de pausa na hora do almoço. Foi um momento de união e de descontração. E entendemos que a doação foi um reconhecimento do nosso trabalho e de todo esforço que nós temos feito para enfrentar e superar essa pandemia. Nós agradecemos muito”.

