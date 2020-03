Recarga na Busfácil apenas para serviços essenciais

Crédito: Divulgação

Em respeito ao Decreto Municipal nº 140, de 20/03/2020, como medida de enfrentamento ao Covid-19, a loja da BusFácil São Carlos (na Avenida São Carlos 1781), empresa que faz a gestão de bilhetagem eletrônica da Transportadora Turística Suzano (Suzantur), informa que o serviço de recarga de passe está sendo feito presencialmente de forma restrita, com limitação do número de clientes no interior do estabelecimento, SOMENTE PARA PESSOAS QUE SE ENQUADRAM NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

O atendimento presencial está paralisado, por tempo indeterminado, para o público em geral, estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

Informações: 16 3364-1066 ou pelo email atendimentosc@busfacil.net.br.

