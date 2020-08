Quatro crianças e dois funcionários da Casa de Acolhimento testaram positivo para COVID-19

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social confirmou nesta quarta-feira (05/08) que 4 crianças e 2 funcionários terceirizados da Casa de Acolhimento Cláudia Picchi Porto (Albergue Infantil), local que atende crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento provisório e que foram encaminhados pelo Poder Judiciário ou Conselho Tutelar, testaram positivo para a COVID-19.

As amostras para os exames foram coletadas pela equipe da Vigilância Epidemiológica já que uma das crianças acolhidas apresentou sintomas gripais. Os exames foram feitos em todas as crianças acolhidas e todos os funcionários, no total 6 apresentaram resultados positivos para a COVID-19, sendo 4 crianças (uma de 7 anos, duas com 8 anos e uma com 10 anos) e 2 adultos. No total são atendidas neste momento 26 crianças nessa unidade do Albergue.

As crianças passam bem e já estavam isoladas desde os primeiros sintomas. Os pais e o Juizado da Infância e Juventude já foram comunicados. Um dos servidores cumpre isolamento domiciliar e o outro está internado na UTI.

Todas as providências foram tomadas e a Vigilância Epidemiológica continua monitorando a situação, e se necessário, tomará novas medidas.

