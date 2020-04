Quartos da enfermaria do hospital de campanha já estão montados

Crédito: Divulgação

As obras de construção de um hospital de campanha no ginásio Milton Olaio Filho seguem em ritmo acelerado e devem ser entregues nos próximos dias.

O secretário de obras João Muller e o de esportes e cultura, Edson Ferraz visitaram o local nesta terça-feira (7). Em sua página no Facebook, Muller postou que os quartos da enfermaria localizados no 1º anel do ginásio já estão montados. Escreveu ainda que a prefeitura vai terceirizar equipamentos e mão de obra. "Um reforço na estrutura de saúde para enfrentamento ao coronavírus. Enquanto isso, fique em casa. Não acelere a transmissão do vírus".

Segundo Edson Ferraz, os serviços estão sendo contratados por atas de registros de preços de 4 pastas. “A previsão é que sejam investidos aproximadamente R$ 150 mil na reforma do Ginásio. Vamos fazer todos as obras necessárias e entregamos para a Secretaria de Saúde montar a estrutura do Hospital”.

Para montar o hospital, com 120 leitos de enfermaria, portanto de baixa e média complexidade, a Prefeitura vai contratar, emergencialmente, uma empresa para a montagem de toda a estrutura dos leitos e instalação dos móveis e equipamentos hospitalares.

