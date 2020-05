Psicóloga dá dicas de como preservar a saúde mental em época de pandemia

Daia durante a elaboração das dicas para ter uma saúde mental melhor durante a pandemia - Crédito: Divulgação

Em época de pandemia da Covid-19, há a necessidade de cuidados extras em todos os sentidos. Desde a questão de higiene pessoal para que não exista o perigo de contágio, com a questão financeira da família e, principalmente com a saúde mental para que as decisões possam ser tomadas com serenidade, sensatez e coerência.

Com a necessidade de isolamento social, com as pessoas reunidas em suas casas, muitas pessoas acessam a internet e até mesmo buscam informações em programas televisivos.

Com o intuito de fazer com que o dia a dia se torne mais tranquilo durante a quarentena, a psicóloga Daiane Daia Rossi idealizou dez dicas intitulada “Como cuidar da Saúde Mental durante esse período?”, ao se referir o isolamento (ou distanciamento) social.

Formada desde 2011 pela Universidade Camilo Castelo Branco – Unicastelo e pós-graduada em Educação Especial é servidora pública municipal. “Estamos vivendo tempos difíceis na atualidade, em que o mundo se depara com o desconhecido. Um vírus chamado Covid-19 que tem alto grau de contágio e letalidade colocando o mundo em alerta e instaurando uma pandemia”, disse Daia.

MAS AFINAL O QUE É UMA PANDEMIA?

Sinteticamente, pandemia é uma enfermidade e/ou doença com alto nível de disseminação, que se espalha muito rápido e que não fica centralizada em um determinado local, ou seja, um número de contágio acima do esperado afetando rapidamente vários países e continentes.

Sendo assim, toda a área da Saúde e das Ciências Humanas têm estabelecido debates constantes acerca de como propor medidas eficientes para o enfrentamento desta pandemia. O que não é diferente com o CRP-SP (Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo).

“Levando em consideração todos os debates propostos em busca de formas de como auxiliar as pessoas no enfrentamento das adversidades que esta pandemia proporcionou, como o isolamento e distanciamento social surgiu a ideia de elencar 10 dicas de “Como cuidar da Saúde Mental durante esse período?”. São simples e fáceis de serem seguidas dentro das limitações de cada um”, ponderou Daia.

AS DICAS

1. EVITE BOMBARDEIO DE INFORMAÇÕES!

Um dos principais fatores nesse período de ansiedade é o excesso de informação. Sendo assim:

- Evite ler qualquer matéria na internet;

- Procure fontes confiáveis para se informar;

- Escolha um horário do dia para se informar;

- Não fique o dia todo vendo noticiário na TV ou buscando informações na Internet;

- Evite há todo momento olhar as mensagens no celular;

-Busque ocupar seu tempo com, caso esteja em home office, a mescla de rotina de trabalho e rotina familiar;

- E caso não esteja em home office, essa dica também é válida para que desta forma o pânico não seja instaurado e os níveis de ansiedade elevados.

2. ESTABELEÇA UMA ROTINA DIÁRIA!

-Estabeleça um horário para acordar;

-Tome café da manhã (de forma tranquila);

-Não fique de pijama o dia todo, coloque uma roupa confortável e crie/prepare o ambiente para desenvolver suas atividades;

-Crie hábito de fazer algum tipo de exercício físico no ambiente externo da sua casa ou onde achar melhor no ambiente doméstico. Como alongamentos ou Yoga se o espaço da sua casa permitir;

-Alimente-se bem ao longo do dia e não faça do home office uma desculpa para trabalhar mais horas do que o devido;

- Acrescente um horário de descanso;

-Auxilie seus filhos (caso tenha) em atividades escolares complementares;

- Brinque com seus filhos, leia um livro com eles, assista o programa favorito deles com eles;

- Brinque com o seu PET.

- (RE)Aproxime-se do que lhe faz bem!

3. FAÇA TERAPIA ONLINE!

Esta é uma medida recomendada pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia) para evitar o contágio do COVID-19 e, ao mesmo tempo, continuar o cuidado da saúde mental.

- Caso você já faz terapia, não deixe de realizar as sessões por conta do isolamento, entre em contato com seu Psicólogo para saber as formas disponíveis para o atendimento online seguindo todas as normas;

- Se você ainda não faz terapia e sentir que está com os níveis de ansiedade muito elevados, essa pode ser a melhor hora para começar a se cuidar;

- A terapia só traz benefícios e bem-estar para qualquer pessoa que venha buscar auxílio psicológico. Auxiliando de maneira eficaz e eficiente em todos os aspectos da vida diária.

- Indicada tanto para doenças de média ou alta complexidade e duração – como a depressão, os transtornos de ansiedade, o autismo e outras deficiências, a bipolaridade e nas dependências - quanto para queixas pontuais e limitadas – como casos de superação de traumas, lutos, perdas de emprego ou términos de relacionamento amoroso e até mesmo para se conhecer melhor e buscar qualidade de vida pessoal, social e profissional.

4. UTILIZE AS TECNOLOGIAS PARA SE (RE)APROXIMAR DAS PESSOAS!

A tecnologia é capaz de ajudar (e muito) a superar este momento. Tornando-se uma aliada ao enfrentamento quando utilizada de forma positiva.

Aproveite então para:

- Estreitar laços com as pessoas queridas.

- Ligue para os seus avós, tias, tios que estão sozinhos em casa;

- Faça uma ligação por Skype ou Whatsapp (agora com até 8 pessoas) com a sua amiga que não vê há muito tempo e também está isolada;

- Marque uma chamada de vídeo com todos os seus primos;

- Marque uma chamada de vídeo com a turma que se reunia sempre aos finais de semanas

O isolamento tem o poder de aflorar sentimentos de abandono e rejeição, portanto, é importante se manter de alguma forma conectado às pessoas que você ama.

Sem contar que é uma ótima maneira de se distrair e passar o tempo.

5. DEDICAR-SE A ATIVIDADES QUE GOSTA!

Repito: Use a tecnologia como seu aliado!!!!!!

Quantas vezes você já reclamou de não ter tempo para fazer algo que gosta? Com certeza agora é o momento de investir naquele hobby de:

- pintar;

- desenhar;

- escrever;

- ler;

- envernizar aquele armário que não estava dando tempo;

- construir aquele mesa que você já tinha os materiais;

- aprender a cozinhar;

- fazer tricô ou croché;

- fazer artesanato com biscuit ou EVA;

- fazer cursos online;

- cuidar do seu jardim;

- plantar aquela árvore/flor/planta que você queria tanto em sua casa.

Enfim... é hora de criar e de se reinventar!

Apesar das desvantagens do isolamento social, também é uma boa hora para esquecer as desculpas e começar a dar atenção para atividades que você deixa de lado no dia a dia.

Você não pode mais dizer que não tem tempo, então desligue um pouco o celular e a televisão e dê atenção para algum hobby. Além disso, com a internet temos acesso a muito conteúdo gratuito. É possível assistir aulas online, fazer cursos e realmente mergulhar em uma nova paixão.

Que tal aproveitar esse momento para investir em tudo aquilo que gosta de fazer?

6. PRATIQUE MEDITAÇÃO!

Repito: Use a tecnologia a seu favor!

Uma ferramenta valiosa e que já está no cotidiano de muitas pessoas deve receber ainda mais atenção agora, a meditação!

Isso mesmo, a meditação!

Ela é gratuita e pode ser feita em qualquer lugar da sua casa. E também pode fazer com as crianças, trará muita tranquilidade a elas tendo em vista a agitação por não estarem indo à escola e fazendo as atividades diárias de rotina.

Você precisa apenas se sentar em uma posição confortável, fechar os olhos e não se prender a nenhum dos pensamentos que lhe ocorrerem.

Caso você nunca tenha praticado, a recomendação é utilizar aplicativos com meditações guiadas, que poderão ser úteis no começo.

Algumas dicas são Insight Timer, Headspace e Hypeness. Você também pode utilizar o YouTube para encontrar uma música que mais lhe agrade.

A meditação irá te ajudar a diminuir os níveis de ansiedade e estresse, além de ser benéfica para o fortalecimento do seu sistema imunológico. Afinal, quando a nossa mente vai bem, o corpo fica mais forte também.

7. DEDICAR-SE A SUA CRENÇA!

Esse é uma questão mais delicada, porém não menos importante.

Falar de crença nos remete em primeiro à religião, por questões culturais e ideológicas, no entanto podemos expandir nosso pensamento para algo que significa ter um sentido em nossa vida, o sentido dela, o porquê de muitas coisas, o significado e o sentido do mundo. Resumindo é o que nos dá força e determinação para agir.

Sendo assim, coloque em sua rotina um momento para se religar com a sua crença. Estabeleça as suas conexões pessoais.

Talvez os mesmo horários que fazia antes da Pandemia!

Ou mais cedo pois naquele período tudo estava muito corrido.

Nesse período, a dica é fazer pelo menos uma meditação por dia, mas se quiser ir além você pode começar e finalizar o seu dia com pequenas meditações para ficar mais tranquilo e baixar o nível de ansiedade causadas pelas adversidades deste momento que estamos vivenciando.

8. PENSE POSITIVO!

Sabe a lei da atração? Sim, em Física Quântica! Ela mostra que o universo é feito de energia, isso inclui os objetos que chamamos sólidos e alto etéreo, como nossos pensamentos.

Pois bem, os pensamentos têm grande influência em nossa vida diária. Quando pensamos que não vamos conseguir fazer determinada atividade, não é que não conseguimos mesmo? Mas quando temos determinação e pensamos que sim, vamos poder fazer mesmo com qualquer barreira que apareça, pronto... o feito já está feito!

Sendo assim, procure cultivar pensamentos positivos.

Isso porque os pensamentos podem ser uma das grandes causas da sua ansiedade.

Acorde, faça um alongamento, foque na sua respiração, agradeça!

Siga a sua rotina! Com calma. Com cuidado! Dedique-se a você mesmo!

Ao longo do dia, não se deixe se apegar por pensamentos ruins e nem fique ruminando o medo.

Procure conversar com familiares, amigos ou até mesmo com seu psicólogo para expor como se sente.

Use a tecnologia em seu benefício pessoal, social e profissional!

Você não está sozinho, estamos todos juntos.

9. PRATIQUE A EMPATIA!!!!!!!

Por que a empatia tem sido pontuada como um fator tão importante em meio à pandemia de COVID-19?

Se buscarmos no dicionário o significado da palavra egoísmo, encontramos:

Egoísmo

1. amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem.

2. exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo; orgulho, presunção.

Então surgem as perguntas:

Quantas vezes já fomos egoístas em nossas vidas?

Faz parte do ser humano às vezes, né?

Realmente, faz parte do ser humano e não tem como negar. No entanto, nessa situação que estamos todos envolvidos, não há espaço para o egoísmo.

As palavras da vez são empatia e consciência coletiva.

- Quem é jovem tem medo de contrair o COVID e transmitir para pais e avós.

- Quem é de grupo de risco tem medo de adoecer e o pior acontecer.

No fundo, estamos todos juntos no mesmo barco remando para o mesmo porto.

Eu, enquanto profissional da área de Ciência Humanas, intimamente conectada à área da Saúde, de acordo com vários estudos que vêm sendo desenvolvido, a pandemia da COVID-19 chegou para nos lembrar não apenas da nossa fragilidade, mas de que se não colocarmos o próximo em primeiro lugar nessa hora, todos sairemos perdendo.

Precisamos, mais do que nunca, nos colocarmos no lugar do outro.

Os sentimentos para cada pessoa se mostra diferente, como o medo que uma pessoa saudável de 20 anos sente é muito diferente do medo que um senhor de 75 anos de idade pode estar passando agora.

Ou seja, toda vez que você, que tem 20 anos de idade, tomar a decisão de fazer algo que possa aumentar o contágio, precisa pensar neste senhor e em todas as outras pessoas do grupo de risco.

Para mim pode ser apenas um resfriado, mas e para o meu pai que é cardíaco? E para a avó da minha amiga? E para o meu irmão que tem diabetes? E para minha mãe que tem doença pulmonar?

Afinal, só há um caminho para superarmos tudo o que está acontecendo:

Lutando juntos e pensando nos outros, além de em nós mesmos. Isso é empatia e consciência coletiva.

10. AGRADEÇA! GRATIDÃO!

Tenha a certeza de que você não está sozinho

Por mais que o isolamento social afete a saúde mental e faça as pessoas se sentirem sozinhas, abandonadas e até rejeitadas, é preciso trabalhar a ideia de que este é um momento delicado pelo qual todos nós precisamos passar juntos.

Agradeça em todos os momentos, até mesmo nos ruins, mesmo não sendo fácil, se coloque à disposição deste desafio, pois sempre temos uma bela lição a aprender e uma grande experiência a viver e compartilhar!

A gratidão, ainda de acordo com a Física Quântica nos religa as energias positivas que envolvem o universo.

