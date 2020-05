Proprietário de estabelecimento autorizado a reabrir deve preencher termo de responsabilidade; baixe aqui

Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Uma das regras exigidas pela Prefeitura Municipal na flexibilização da economia é a assinatura de um termo de responsabilidade por parte do proprietário do estabelecimento autorizador a reabrir.

O Termo de Responsabilidade foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos no endereço eletrônico www.saocarlos.sp.gov.br, por meio do qual o responsável vai declarar estar ciente das obrigações e diretrizes prevista no Decreto, responsabilizando-se pessoalmente pelo cumprimento das normas ora estabelecidas, sob pena de fechamento imediato do estabelecimento e aplicação de multa.

O termo deve ser impresso e assinado pelo responsável. Após, deve ser digitalizado e enviado para o e-mail termoderesponsabilidade@saocarlos.sp.gov.br e o proprietário deverá obrigatoriamente manter uma via deste documento no estabelecimento.

Clique aqui para baixar o seu termo de responsabilidade.

