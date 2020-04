Projeto do ICMC São Carlos compartilha aprendizados obtidos durante a quarentena

Crédito: Divulgação

São cerca de 2,5 mil pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. São alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, professores, funcionários e colaboradores que, tal como a maioria da população do mundo, neste momento, está adotando medidas de distanciamento social e encontrando maneiras criativas para continuar trabalhando, estudando, interagindo e se divertindo.

A situação gera desconfortos inevitáveis e, diante da pandemia do novo coronavírus, é natural que as pessoas se sintam mais inseguras, ansiosas e sozinhas. Por outro lado, o inesperado mobiliza as comunidades a criarem novas soluções. Professores do ICMC que nunca tinham passado pela experiência de ministrar aulas a distância estão enfrentando o desafio com maestria e aprendendo habilidades novas, tais como alunos, pesquisadores, funcionários e colaboradores.

Criar um canal virtual para compartilhar os aprendizados dessa comunidade durante a jornada de quarentena é o objetivo do projeto vamosficarbem.icmc.usp.br. A plataforma digital reúne relatos, vídeos, imagens e áudios, mostrando como as pessoas estão aprendendo a lidar com a nova situação, inédita para a maioria da humanidade.

Lançada nesta quinta-feira, 2 de abril, a plataforma está recebendo contribuições da comunidade e já disponibiliza vários relatos e vídeos. O projeto é uma iniciativa do Setor de Apoio Institucional do ICMC, que fará uma seleção dos materiais recebidos para serem compartilhados no canal. Além de promover a união da comunidade, virtualmente, a ideia é contaminar as pessoas, não com um vírus que pode matar, mas com histórias que podem inspirar.

Para participar, é preciso ser membro da comunidade do ICMC. A contribuição pode ser enviada pelos seguintes canais:



via Instagram, pelo direct ou marcando o @icmc.usp em alguma postagem no seu próprio perfil ou stories;

pelo Facebook, no Messenger, ou marcando o @icmc.usp em alguma postagem no seu próprio perfil;

pelo formulário disponível na plataforma vamosficarbem.icmc.usp.br

A iniciativa pode ser livremente adotada por outras unidades de ensino e pesquisa da USP bem como por qualquer instituição. Para obter mais informações sobre como nasceu o projeto, escreva para comunica@icmc.usp.br.

