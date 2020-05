Projeto da UFSCar produz protetores faciais e busca doações

Crédito: Divulgação

São Paulo, Campinas, São Carlos, Itirapina, Pitangueiras e mais cerca de 20 cidades tiveram a saúde de sua população reforçada com a doação de protetores faciais pela UFSCar. O projeto, coordenado pelo Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca, já entregou cerca de 5.200 máscaras tipo face shield. As doações foram para hospitais, UBSs, UPAs, profissionais da saúde, trabalhadores da segurança, dentre outros.

A importância do uso de máscaras é evidenciada pelos números da Covid-19. "Segundo estudos realizados neste ano de 2020, países que utilizam máscaras têm número menor de mortes por Coronavírus do que países que não utilizam", explica o Coordenador do Projeto. No entanto, devido à pandemia, a procura por máscaras e protetores faciais aumentou e sua oferta diminuiu. Ocasionou preços elevados e dificuldade para encontrar os produtos no mercado.

"Começamos a produzir logo no início da pandemia para entregar ao Hospital Universitário da UFSCar, que necessitava de aproximadamente 300 protetores faciais. No entanto, diversas unidades de saúde e outras cidades começaram a nos procurar. Por isso, nosso objetivo passou a ser ajudar o maior número possível de Instituições e salvar o maior número de vidas", conta o Engenheiro da UFSCar, Marcos Tan Endo.

Doações - Para produzir os protetores faciais, doações de pessoas físicas, de empresas e de outras unidades da UFSCar estão sendo fundamentais.

Doações de pessoas físicas e empresas podem ser feitas por meio do endereço http://ain.ufscar.br/FaceShields_UFSCar/

O contato também pode ser feito por meio do e-mail aroca@ufscar.br, diretamente com o Coordenador do Projeto, Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca.

