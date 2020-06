Programa “Testar Para Cuidar” inicia 1ª etapa com aplicação de questionários e coleta de sangue

Neste sábado (13/06), a Santa Casa, a Prefeitura de São Carlos, a Statsol, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Hospital Universitário (HU-UFSCar) e a Unimed São Carlos iniciaram a 1ª etapa do “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19”. A aplicação dos questionários e coleta de exames de sangue acontecem durante o final de semana, em 19 pontos espalhados por várias regiões de São Carlos, das 8h às 17h.

As pessoas selecionadas foram informadas sobre que local deveriam procurar nesse fim de semana para responder o questionário e fazer a coleta, durante a visita que aconteceu na quinta (11) e sexta-feira (12).

Entre os pontos estão: escolas municipais, Casa das Voluntárias da Santa Casa, HU-UFSCar, Ginásio Milton Olaio Filho, Luisão, Parque do Kartódromo, Vigilância Epidemiológica e Cross Fit 9 de Julho. A Diocese de São Carlos também está dando apoio ao “Testar para Cuidar” e disponibilizou salões paroquiais de 4 igrejas para que o levantamento fosse feito (Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Paróquia Santa Edwiges, Paróquia de Santa Rita de Cássia e Paróquia São João Batista).

Esse é o maior levantamento de identificação da prevalência da COVID-19 feito em um município em testagens por número de habitantes. “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” irá entrevistar e testar 5.600 pessoas na cidade, em 4 etapas de trabalho. O diagnóstico será feito por meio dos exames sorológicos do tipo Elisa, fornecidos pela Prefeitura, que são considerados mais precisos que os testes rápidos aplicados nos demais mapeamentos feitos pelo país. Os exames serão realizados no Laboratório de Morfologia e Patologia (DMP) da UFSCar.

“O mapeamento irá nortear melhor os gestores do município, nos indicando a prevalência da COVID-19 em São Carlos. Estudos apontam que parte da população é assintomática e por meio do mapeamento iremos saber quem foi infectado pela doença e onde estão concentrados os casos. Com o resultado, vamos planejar outras ações de enfrentamento da pandemia na cidade”, afirmou Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, da Prefeitura de São Carlos.

