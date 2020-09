Profissionais da Santa Casa que atendem pacientes com Covid-19 são homenageados

Equipes da Ala Covid foram homenageadas pelo Centro Integrado de Humanização - Crédito: Divulgação

O Centro Integrado de Humanização da Santa Casa fez uma homenagem aos profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento aos pacientes com Covid-19. A ação visa valorizar a dedicação desses colaboradores pelo cuidado oferecido aos pacientes.

De acordo com a coordenadora do Centro Integrado de Humanização da Santa Casa, Juliana Tedesco, a ideia é homenagear todos os profissionais do hospital. Escolheram começar pela equipe Covid-19, pelo fato de estarem expostos aos riscos. “Pensamos em homenagear primeiro esses profissionais que estão no atendimento desses pacientes desde o início da pandemia, já que mesmo com medo e receios, não recuaram. Eles, muitas vezes, deixam suas famílias em casa para cuidar do outro. Nossa gratidão a todos os profissionais da Santa Casa”, ressalta a coordenadora.

“No início da pandemia, os profissionais da linha de frente, naturalmente, estavam receosos, já que tinham que enfrentar algo desconhecido. A fase difícil passou, mas ainda não terminou. Por isso, essa ação é para motivá-los ainda mais nessa missão e para demonstrar que temos muito orgulho de cada profissional, que todos estão desempenhando muito bem suas atividades”, afirma a Psicóloga da Santa Casa, Amanda Zani.

As equipes que foram homenageadas fazem parte da Ala Covid e também do Serviço de Nefrologia, setores que cuidam especificamente de pacientes com Covid-19.

Para a Coordenadora de Enfermagem da enfermaria Covid da Santa Casa, Simone Loboschi, receber esse reconhecimento é muito importante, principalmente em um momento de pandemia em que todos precisaram redobrar seus trabalhos e cuidados. “Foi muito motivador e importante receber esse carinho e reconhecimento da nossa Instituição para com todos os profissionais que atuam na linha de frente. O momento é bastante delicado, mas com o trabalho em equipe, que já existe, e mais esse carinho que estamos recebendo, iremos passar por tudo isso com bastante compromisso e leveza”, comenta.

Além dos profissionais de saúde, a equipe da limpeza também foi homenageada. Desde o início da pandemia, os cuidados com a limpeza precisaram ser ampliados para garantir a proteção de todos. “Estou muito feliz por receber esse reconhecimento. No início da pandemia também tive medo, principalmente por estar nos setores de risco, mas entendi que o paciente precisava muito mais do nosso trabalho naquele momento. E em alguns casos, durante a limpeza, consegui passar uma palavra de conforto para o paciente que estava precisando ouvir algo positivo. Cuido com muita atenção da limpeza do hospital, pois faço meu trabalho com muito amor e carinho”, conta a Auxiliar de Limpeza, Janelma Santos da Silva.

Desde o início da pandemia, os profissionais do Centro Integrado de Humanização da Santa Casa, oferecem apoio psicológico aos colaboradores que precisam cuidar da saúde mental. Essa ação ajuda os profissionais e também pacientes a passar pelo momento de pandemia para acalmar suas ansiedades e medos.

“Receber esse reconhecimento é extremamente importante e faz toda diferença no nosso trabalho. A pandemia nos trouxe um cenário de pânico. Todo o trabalho psicológico oferecido aos profissionais contribui para o atendimento a esses pacientes. Essa valorização demonstra o afeto que a instituição tem pelo nosso trabalho, e isso nos motiva a cuidar cada vez mais de cada paciente”, comenta o Coordenador de Enfermagem da Nefrologia, Elio Vieira da Silva Júnior.

