Profissionais da beleza tentam realizar nova manifestação, mas são impedidos por ordem da Justiça

Profissionais do setor da beleza e estética de São Carlos tentaram realizar uma manifestação na noite desta quinta-feira (16) defronte ao Fórum Cível na rua Sorbone pedindo a flexibilização da quarentena para o setor que sofre por estar com as portas fechadas devido a pandemia do novo coronavírus. Na última segunda-feira (13) eles já haviam se reunido na frente do Paço Municipal pedindo a reabertura dos salões de beleza e barbearias.

Os barbeiros, manicures planejavam fazer uma vigília e chegaram a iniciar o protesto segurando velas acesas, mas foram impedidos devido a uma ordem judicial expedida pela Vara da Fazenda Pública de São Carlos que impede qualquer tipo de manifestação para evitar aglomeração de pessoas e evitar a propagação do Sars-Cov-2, vírus que causa a Covid-19.

O movimento contou com a presença do vereador Daniel Lima (PSB) e sua esposa. O parlamentar apoia a classe e tenta estabelecer um diálogo com o poder executivo.

Lembrando que a Prefeitura Municipal decidiu seguir o Plano São Paulo criado pelo Governo Estadual, que determina através de fases quais tipos de serviços não essenciais devem abrir.

Atualmente São Carlos se encontra na fase laranja no Plano São Paulo que não permite a abertura de salões de beleza e congêneres.

A ordem judicial foi cumprida pela força-tarefa forma pela Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal.

Antes do início da vigília, os fiscais e guardas municipais estabeleceram contato pessoal com os representantes da organização, que após tomarem ciência da sentença judicial deixaram o local.

