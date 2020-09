Professores e servidores da secretaria de educação são testados para COVID-19 em São Carlos

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos realizou neste sábado (19/09) um mutirão para realização de testes para identificação do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19 em servidores da rede municipal de ensino, entre eles professores, agentes educacionais, merendeiras e da área administrativa.

As amostras para os testes foram coletadas por profissionais do Departamento de Vigilância em Saúde e Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial da Prefeitura de São Carlos em três escolas da rede municipal: Angelina Dagnone de Melo, Cônego Manoel Tobias e Carmelita Rocha Ramalho.

"Os profissionais da rede municipal de ensino foram comunicados sobre os exames e puderam se inscrever para fazer a coleta. 900 compareceram para fazer o teste do novo coronavírus", disse Cilmara Seneme Ruy, secretária de Educação de São Carlos, agradecendo as doações dos kits pela iniciativa privada.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica dos 900 testes rápidos realizados, 13 confirmaram a presença do vírus. "Os servidores com resultados de IGM positivo foram encaminhados para as UPAS para a coleta de RT PCR. Todos já foram colocados em isolamento social", explica Crislaine Mestre, diretora de Vigilância em Saúde.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino foram suspensas em 23 de março em virtude da pandemia. A Prefeitura já anunciou que presencialmente somente retornam em 2021.

