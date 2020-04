Procon e fiscalização fecham o cerco contra a aglomeração de pessoas em supermercados

Equipes fiscalizam supermercado na Vila Monteiro. Esse estabelecimento não foi autuado. - Crédito: Divulgação/PMSC

O Procon e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano com o apoio da Guarda Municipal e Policia Militar realizaram na manhã e tarde desta quarta-feira (08) operações especificas em supermercados para verificar o cumprimentos dos Decretos Municipais e recomendações em relação ao funcionamento destes estabelecimentos na cidade.

A Diretora do Procon, Juliana Cortês, o Chefe de Fiscalização Andre Zambon e o Diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela realizaram vistorias em quatro locais para verificar o cumprimento do controle de acesso estipulado na recomendação do Ministério Público e Decretos Municipais.

Juliana Cortês informou que serão realizados operações especificas em supermercados para verificar o cumprimentos das exigências. O período de orientações já foi realizado e partir de agora qualquer irregularidade constatada o local será aplicada multa, inclusive com a possibilidade de interdição, caso não haja a solução dos problemas.

Por sua vez, Andre Zambon declarou que todas as irregularidades constatadas estão sujeitas a aplicação de multas e demais sanções previstas no Código de Posturas do Município.

O Diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela informou que haverá operações em depósitos de gás e supermercados periodicamente para que as normas sejam fiscalizadas e cumpridas. Nessa operação um supermercado foi autuado por excesso de aglomeração de pessoas, disse Penela.

O Secretario de Segurança Pública Samir Antônio Gardini informou que as operações continuam sendo realizadas 24 horas por dias, para garantir o cumprimento das vedações e exigências dos Decretos Municipais.

