Procon divulga balanço de denúncias recebidas em virtude da covid-19

Crédito: Divulgação

O Procon São Carlos divulgou nesta quinta-feira (26/03) um balanço das ações desenvolvidas relativas ao novo coronavírus. De 16 a 26 de março o órgão recebeu 266 denúncias sobre preço abusivo de produtos, 80% corresponde ao aumento do valor do álcool em gel e de máscaras descartáveis e 20% ao aumento do preço do leite.

De acordo com a diretora do Procon São Carlos, Juliana Cortes, 52 estabelecimentos foram denunciados. “Notificamos todos e pedimos a nota fiscal de compra e venda de produtos. Notificamos supermercados, farmácias e perfumarias. Também recebemos 35 denúncias referente ao descumprimento do Decreto Municipal 140, que determinou o fechamento do comércio em geral até 30 de abril”.

O Procon também fez atendimentos via aplicativo e e-mail, 126 no total. As maiores dúvidas foram sobre cancelamento e remarcação de viagens (35%), contratos com escolas particulares, faculdades e cursos livres (20%), pagamentos de dívidas (15%), contratos com van escolar (13%), suspensão de contratos em geral (10%) e sobre outras questões de direitos ao consumidor (7%).

Outros 52 municípios da região também registraram denúncias no Procon de São Carlos.

