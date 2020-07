Primeiros resultados de exames do “Testar Para Cuidar” estão disponíveis

Crédito: Divulgação

Os primeiros exames de sangue coletados nas duas etapas do “Testar Para Cuidar – Programa de Mapeamento da Covid-19” foram disponibilizados para as pessoas que participaram do levantamento e podem ser consultados no site é http://testarparacuidar.saocarlos.sp.gov.br/. Basta informar o número do documento e data de nascimento pra conferir o resultado. Os exames foram realizados pelo Departamento de Morfologia e Patologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Os moradores selecionados para o “Testar Para Cuidar” devem consultar o site usando o número do documento. Quem teve resultado positivo para COVID-19 está sendo contatado pela médica infectologista, docente da UFSCar e uma das coordenadoras do Mapeamento, Sigrid de Souza. “Estou ligando para todas as pessoas com resultado positivo. O exame indica se a pessoa já teve contato ou não com o vírus, se já foi infectada pelo Coronavírus. Todos estão sendo orientados e atendidos no CAIC (Centro de Atendimento de Infecções Crônicas). Quem fez o exame deve ficar atento a uma ligação com número diferente”, falou a médica.

Os resultados dos testes e as informações levantadas com a aplicação dos questionários (com perguntas como profissão, escolaridade, se tem alguma doença crônica, se teve sintomas de doenças respiratórias, se ficou em isolamento nos últimos 15 dias) estão sendo analisados pela Statsol, Consultoria Estatística e Pesquisa de Mercado, sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge Oishi.

TERCEIRA ETAPA

Na próxima semana, o mapeamento inicia a terceira etapa. “As visitas serão realizadas entre terça-feira, 7 e sexta-feira, 10, das 8 às 17h. Os profissionais estão identificados e com proteção individual. O morador selecionado irá receber uma senha e orientações para a coleta de informações e exame”, explicou a médica infectologista Carolina Toniolo Zenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa e também coordenadora do “Testar para Cuidar”.

A coleta do exame de sangue será realizada no sábado, 11 e domingo, 12, com a participação da equipe da Unimed São Carlos e outros profissionais da saúde, em pontos espalhados pelo município.

O mapeamento está sendo realizado pela Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos, com colaboração do São Francisco, Clara Resorts, Dr. Tips e Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Biologia Molecular Ivo Ricci.

SERVIÇO

Página para consulta: http://testarparacuidar.saocarlos.sp.gov.br/

Visita domiciliar

Terça-feira (7) a Sexta-feira (10)

Horário: 8h às 17h

Coleta do exame de sangue

Sábado (11) e Domingo (12)

Horário: 8h às 17h

