Presidente da Unimed alerta: momento é de cuidados e de atenção

Em um vídeo postado nas redes sociais, o presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo alertou para os cuidados no combate ao novo coronavírus e na oportunidade, pediu atenção para que não haja um aumento no número de casos na cidade.

Inicialmente, em comparação com outros municípios interioranos como Ribeirão Preto, Campinas, Rio Claro, Limeira e Araraquara, a situação são-carlense é razoável e mostra que o controle da pandemia da Covid-19 é bom.

Porém, no vídeo postado terça-feira, 14, Canedo alertou que o número de casos é crescente e preocupa. “O movimento da Unimed aumentou na última semana e isso chama atenção. Acredito que o pico em São Carlos está no início. Mas é necessário muito cuidado, pois presenciei pessoas caminhando e em bicicletas sem as máscaras. Isso é reflexo do aumento dos casos. Tivemos ainda o anúncio de duas mortes no início da semana. Então todo cuidado é pouco quanto ao distanciamento e aos demais protocolos de segurança”, comentou.

Para que a pandemia fique sob controle em São Carlos, Canedo disse que se for o caso, é necessário que toda a população “dê um passo atrás, tome todos os cuidados necessários e se precavenha para que não tenha uma repercussão negativa nas próximas semanas”, finalizou.

