Prefeitura vai restringir número de pessoas em velórios devido ao coronavírus

Por causa da pandemia de coronavírus (covid-19) a Prefeitura Municipal deve adotar algumas medidas em relação a realização de velórios e sepultamentos em São Carlos.

O SCA teve acesso a um oficio assinado pelo diretor do departamento de serviços urbanos que recomenda restringir o número de pessoas nos velórios para evitar aglomerações.

As salas deverão ter no máximo 10 pessoas em seu interior durante as cerimônias.

Orientações quanto ao contato físico como abraços, beijos, aperto de mão e também sobre a higienização das mãos com água e sabão. Na falta destes a utilização de álcool em gel.

Durante os velórios as portas deverão ser mantidas abertas.

As funerárias e a administração dos cemitérios municipais foram orientadas a repassar as informações aos usuários.

