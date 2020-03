Prefeitura suspende fiscalização de velocidade por radares móveis em São Carlos

O Diário Oficial do Município desta sexta-feira (27/03) publica a Portaria Nº 09/2020, assinada pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Antônio Clóvis Pinto Ferraz (Coca Ferraz), autoridade de trânsito do município de São Carlos, suspendendo no período de 27 de março a 30 de abril de 2020 a fiscalização por meio dos três radares móveis.

Já a fiscalização por meio de controlador de velocidade fixo continua funcionando normalmente, uma vez que sua operação independe de ação presencial.

São Carlos possui neste momento 4 radares móveis instalados nos seguintes locais: avenida Getúlio Vargas, avenida Tancredo de Almeida Neves, avenida São Carlos com rua XV de Novembro e avenida Professor Luís Augusto de Oliveira com avenida Salgado Filho.

“Solicitamos aos condutores de veículos que mesmo sem a fiscalização eletrônica que continuem respeitando a velocidade das vias. Precisamos evitar acidentes no trânsito sempre, porém agora os hospitais precisam estar voltados ao atendimento das pessoas com suspeita do novo coronavírus”, ressalta Coca Ferraz, secretário municipal de Transporte e Trânsito.

