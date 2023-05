Prefeitura realiza plantão de vacinação contra gripe e covid-19 neste sábado

Homem recebe a vacina contra a Covid-19 em São Carlos - Crédito: divulgação/PMSC

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá realizar um plantão de vacinação contra a influenza (gripe) e contra a COVID-19 neste sábado (20/05). Serão cinco locais de imunização disponibilizados para toda a população, que poderá se vacinar das 9h às 13h.

A vacinação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Cidade Aracy e Botafogo e nas Unidades de Saúde da Família (USF’s) São Carlos VIII e Santa Angelina/Arnon de Mello. Além disso, a Praça do Mercado Municipal também terá um ponto montado para atender os munícipes no Centro da cidade.

Nas unidades de saúde, a vacinação é destinada para todos os munícipes com seis meses ou mais de idade – sendo assim, todas as crianças a partir desta idade, bem como adolescentes, adultos e idosos estão aptos a se imunizar –. Já na Praça do Mercado Municipal, a vacinação será apenas para as pessoas com 12 ou mais anos de idade.

Vale lembrar que as vacinas bivalente contra a COVID-19 e contra a gripe podem ser aplicadas no mesmo dia, ou seja, não há necessidade de intervalo entre estas duas imunizações. Para receber a vacina bivalente, porém, é necessário que a pessoa tenha se imunizado ao menos duas vezes contra a COVID-19 anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Leia Também