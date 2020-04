Prefeitura realiza nesta quarta-feira (29) desinfecção na região da rodoviária e cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realiza nesta quarta-feira (29/04), a partir das 17h, na região do Terminal Rodoviário e do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, a desinfecção de vias públicas.

As medidas rígidas de limpeza e desinfecção de ruas estão sendo tomadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, que provoca a COVID-19, doença que já matou dois são-carlenses.

Para a realização da limpeza está sendo utilizado o hipoclorito de sódio, desinfetante com alto poder de limpeza.

