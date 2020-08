Prefeitura pretende seguir governo estadual e ampliar horário do comércio de 6 para 8 horas

Crédito: Arquivo/SCA

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus informa que aguardará a publicação em Diário Oficial sobre a nova medida anunciadas nesta quarta-feira (19/08) pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, para deliberar sobre novos horários de funcionamento do comércio, bares, restaurantes e similares.

A liberação de 6 para 8 horas diárias de funcionamento é válida para o setor de serviços e comércio em geral. No caso de bares e restaurantes a liberação agora também é de 8 horas diárias, intercaladas ou não, porém o horário de fechamento permanece às 22h.

O Comitê vai aguardar até sexta-feira (21/08) e após reunião com todos os membros vai deliberar os novos horários desses setores. A intenção é seguir a nova medida do Plano SP, porém com horários estabelecidos com as categorias.

Ressaltamos que as demais regras permanecem como capacidade limitada em 40% para comércio em geral e para academias 30%. As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas.

