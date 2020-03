Crédito: Divulgação

Prefeitura pede para que gestantes com sintomas respiratórios procurem atendimento no Centro de Campanha da Santa Casa

As gestantes que apresentam sintomas respiratórios devem procurar atendimento no Centro de Campanha da Santa Casa, onde uma equipe está disponível diariamente, das 8h às 20h, para avaliar as pacientes.

O Centro de Campanha está em funcionamento na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 535 (ao lado da Portaria 2), na Vila Pureza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também