Prefeitura não vai multar quem estiver sem máscara nas ruas, mas pede a colaboração da população

Populares em frente a banco na região central - Crédito: Divulgação/PMSC

Após a publicação do Decreto Municipal 182 na edição 1560 do Diário Oficial, que dispõe sobre o uso de máscaras de proteção facial no município a partir do dia 12 de maio, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, PROCON e Vigilância Sanitária, realizou uma operação nesta quinta-feira (7/5), em diversas regiões da cidade sobre a conscientização e uso correto desse equipamento de proteção contra o novo coronavírus.

As equipes saíram do Tiro de Guerra e iniciaram as abordagens pela região central, especificamente nas filas dos bancos. Apesar do grande número de pessoas esperando pelo atendimento bancário, a maioria já estava usando máscaras.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, o decreto municipal é uma prerrogativa das Prefeituras, não gerando conflito com o decreto estadual. “O decreto estadual determina que a partir dessa quinta-feira (7) o uso obrigatório, mas deixou para os municípios a forma de fiscalização e a regulamentação, portanto em São Carlos estabelecemos que o uso será obrigatório nos estabelecimentos que executem atividades comerciais, corporativas e congêneres e para a população em geral recomendamos o uso. A fiscalização só começa no próximo dia 12, nenhum fiscal do estado vai fazer fiscalização em São Carlos, somente nós da Prefeitura e até lá estaremos nas ruas orientando as pessoas”.

Gardini esclareceu, ainda, que os estabelecimentos são obrigados a oferecer a máscaras para os funcionários e exigir que o consumidor também utilize o equipamento quando entrar no estabelecimento. “Quem vai sair de casa para ir ao supermercado, farmácia, açougue, padaria, enfim onde é permitido o funcionamento, já deve sair de casa de máscara. Agora estabelecer multa para a população em geral é difícil, a maioria das pessoas perderam renda, estão sem emprego e o poder público vai exigir e multar. Entendemos que a melhor forma é orientar e encontrar uma maneira de fazer a distribuição de máscaras para as pessoas que não tem condições de comprar. Mas reforço que o isolamento ainda é melhor forma de prevenção. Fique em casa, se precisar sair, use a máscara”, finalizou o secretário.

Para Fernanda Cereda, supervisora da Vigilância Sanitária, o importante é também orientar quanto ao uso correto da máscara e como deve ser feita a higienização. “Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, o tecido recomendado pela OMS é algodão ou tricoline. O importante é que a máscara cubra totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto. Mas ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada. Pode lavar com sabão e água sanitária, deixando de molho por cerca de 30 minutos. E nunca compartilhar, porque o uso é individual”, alerta a supervisora da Vigilância Sanitária.

Estamos visitando os estabelecimentos e alertando sobre o novo decreto. Neste primeiro dia percebemos que a maioria das pessoas, tanto a população em geral como trabalhadores, já estão usando máscaras. Quanto aos trabalhadores isso é uma obrigação do proprietário do estabelecimento oferecer o EPI para seus funcionários e vai caber a eles deixar ou não um consumidor entrar no local sem a proteção. Mas lembramos que as demais medidas continuam em vigência como o uso do álcool em gel, o controle do número de pessoas dentro do local e a organização e distanciamento em filas na parte externa do estabelecimento”, alerta a Juliana Cortes, diretora do PROCON São Carlos.

Durante toda o dia as equipes se dividiram e visitaram supermercados, farmácias, padarias, açougues, lojas em geral que estão dentro do decreto que estabelece os serviços essenciais. A operação continua nesta sexta-feira (8/4).

