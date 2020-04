Prefeitura mantém investimentos em EPIs e insumos no combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Saúde, continua realizando diariamente aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, aventais, luvas, óculos gorros e macacões especiais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), insumos necessários para os trabalhadores da área da saúde.

Esses equipamentos são adquiridos durante o ano todo, porém agora em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as quantidades dobraram e também novos modelos e marcas passaram a fazer parte da lista.

De forma emergencial foram adquiridos durante essa semana mais R$ 350 mil em EPIs e demais insumos, como máscaras PFF2 N 95 com filtro eficiente para retenção de contaminantes, máscaras descartáveis 3 camadas, totalizando mais 100 mil unidades; 470 mil unidades de luvas descartáveis em látex com amido, 400 viseiras para proteção facial; 2 mil óculos de proteção; 1.008 litros álcool 70% (farmacêutico); 550 galões com 5 litros cada de álcool gel 70% antisséptico, 2 mil aventais manga longa GR 30, de luvas; 240 litros hipoclorito de sódio 1%, 50 galões de 5 litros cada de sabonete líquido antisséptico, 800 kits nebulizador; 1117 fardos de papel toalha, além de 20 circuitos para ventilador pulmonar em silicone adulto e infantil compatível com modelo leistung luft3, para atender pacientes com síndromes respiratórias devido à pandemia de COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento.

Também estão sendo adquiridos mais 100 macacões de proteção para o SAMU. A vestimenta de proteção é um macacão de segurança designado para diferentes situações, tais como proteção contra produtos químicos agressivos a pele, na forma sólida e líquida, tóxicas e alérgicas, como líquidos químicos pulverizados (Spray). O material utilizado na fabricação desta vestimenta possui uma película de filme de polietileno respirável, o que o faz 100% impermeável proporcionando um excelente grau de proteção.

A Prefeitura adquiriu, ainda, 3 mil unidades de Swab, cotonete estéril que serve para coleta de exames microbiológicos.

“A Prefeitura continuará investindo na aquisição de equipamentos que possam salvaguardar as equipes de saúde. Essa é a maneira de fortalecer nossas equipes no atendimento à população e no enfrentamento do coronavírus”, disse o secretário Marcos Palermo.

A utilização dos equipamentos varia de acordo com o nível de exposição ao vírus. Quanto maior risco de contágio, maior o nível de segurança do equipamento.

