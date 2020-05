Prefeitura decide prorrogar quarentena até o dia 31 de maio

Calçadão vazio durante a quarentena - Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura Municipal decidiu seguir o decreto estadual e prorrogou até o dia 31 de maio a quarentena, porém deve apresentar nos próximos dias um plano de flexibilização do comércio, para a possível reabertura no dia 1º de junho, mas tudo vai depender da curva epidemiológica e dos índices da taxa de isolamento social.

Portanto as medidas temporárias de prevenção à disseminação do coronavírus (COVID-19) permanecem, entre elas o fechamento do comércio local, de serviços de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, lanchonetes, bares, academias, cinemas, clubes de lazer, casas de festas, boates, buffets em geral, shopping centers, cultos e celebrações religiosas, bem como a realização de feiras livres.

As aglomerações continuam proibidas e o uso de máscaras obrigatório nos estabelecimentos que executem atividades comerciais, corporativas e congêneres, com fiscalização da Força Tarefa, formada por integrantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Vigilância Sanitária.

Os radares móveis e o sistema de estacionamento rotativo (área azul) ficarão suspensos até 31 de maio.

As aulas na rede municipal de ensino continuam suspensas. O município possui 60 unidades escolares, sendo 10 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), 49 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e 1 Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também