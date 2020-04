Prefeitura decide acompanhar governo estadual e prorroga quarentena até o dia 10 de maio

Centro de São Carlos praticamente vazio durante a quarentena - Crédito: Marcio David/arquivo SCA

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, em reunião extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (20) aprovou por unanimidade a renovação do prazo do decreto municipal para o próximo dia 10 de Maio, acompanhando a decisão do Governo do Estado de São Paulo.

A reunião teve a participação de representantes do Hospital Universitário, Unimed São Carlos, Secretária de Saúde e demais membros da Prefeitura Municipal envolvidos no combate à pandemia.

O Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal, Alexandre Martins Carrera explanou que vários municípios que tentaram flexibilizar a abertura dos comércios em desacordo com as normas do Estado tiveram suas decisões canceladas judicialmente.

O corpo técnico da saúde da cidade decidiu manter a prorrogação da quarentena e definiu que alguns itens devem serem estudados rapidamente, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, finalização da instalação das UTI´S e hospitais de campanha até o dia 10 para estudar novas formas de flexibilização de reabertura da economia local.

