Prefeitura de São Carlos transmite pela internet medidas sobre a Covid-19

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, realizou na tarde desta quarta-feira, 22, uma nova transmissão ao vivo pela internet com atualizações sobre as medidas do município para conter a disseminação da Covid-19.

A transmissão ao vivo em vídeo foi feita pelo facebook da Prefeitura (www.facebook.com/prefeiturasaocarlos). Durante a entrevista coletiva com a participação dos secretários de Saúde, Marcos Palermo, de Segurança Pública, Samir Gardini, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci, de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques e do chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Leandro Severo, várias ações foram divulgadas.

Foi solicitada à imprensa o acompanhamento remoto da coletiva, para evitar a aglomeração de pessoas na sala de transmissão. Porém, os questionamentos pontuais da imprensa seguem sendo respondidos por meio da Secretaria de Comunicação.

O secretário de Saúde, Marcos Palermo, abriu a transmissão falando do número de pessoas internadas e da cadeia de transmissão do vírus na cidade. “A nossa média de internados não vem ultrapassando 30 pessoas, com um número ainda pequeno de utilização de leitos em UTI, mas precisamos permanecer atentos e com medidas de isolamento. Como iniciamos o isolamento social antes mesmo do Estado, conseguimos conter a curva ascendente para a doença”.

Palermo disse que o Hospital de Campanha, em instalação no Ginásio Milton Olaio Filho, vai começar atendendo 30 pacientes assim que estiver liberado, mas apenas os casos de baixa e média complexidade. “A capacidade total será para até 120 pacientes do SUS, porém vamos disponibilizar os leitos conforme a necessidade. Esperamos não precisar montar mais que os 30 leitos iniciais”, finalizou o secretário.

Glaziela Solfa Marques, responsável pela pasta da Cidadania e Assistência Social, anunciou que a partir desta quinta-feira (23/04), tem início uma campanha de arrecadação de alimentos, de produtos de higiene, de limpeza e de proteção. Os produtos serão separados e montadas cestas básicas destinadas às famílias que estão sem renda e para as que já viviam em situação de vulnerabilidade social. “Já estamos fazendo doações e adquirindo mais cestas básicas com recursos da Prefeitura, mesmo assim vamos realizar a campanha para podermos ajudar todas as pessoas que estão precisando de alimentos. Também vamos disponibilizar, junto com os alimentos, máscaras, luvas, álcool em gel, tudo o que recebermos”.

As doações podem ser feitas no Departamento de Direitos Humanos, localizado na rua Marechal Deodoro, 2.490, no Centro; Fundo Social de Solidariedade, na rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina ou no Tiro de Guerra de São Carlos, na Rua Tiradentes, 592, no Jardim Macarengo.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, ressaltou que a Prefeitura novamente optou por seguir as orientações do Governo do Estado e que as medidas de isolamento continuam até 10 de maio. “Se houver alguma flexibilização somente deve ocorrer após essa data”.

Muller disse, ainda, que se houver necessidade o município vai editar um novo decreto de obrigatoriedade do uso da máscara. “Recomendamos o uso de máscaras, principalmente para as pessoas que se enquadram nos chamados serviços essenciais. Vamos acompanhar a adesão dessa recomendação e, se for preciso, editaremos um novo decreto”.

O secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, falou da programação do Circuito Arena em Casa e que pretende disponibilizar aulas de atividades físicas com monitoramento online. “O mundo pede para as pessoas ficarem em casa. Aqui em São Carlos todos os cuidados estão sendo tomados e decidimos continuar prestigiando os artistas da terra e estamos transmitindo lives com os cantores da cidade. Também estamos finalizando mais um projeto, desta vez ligado ao esporte, para disponibilizar aulas com atividades físicas para a população pela internet com horários diversificados. Acreditamos que na próxima semana já podemos anunciar a programação”.

O secretário de Segurança Pública disse que a fiscalização continua. “Força Tarefa, formada por representantes do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Vigilância Sanitária, Procon, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, continua em atuação. Até agora já averiguamos mais de 1.600 estabelecimentos, fechamos 227, notificamos 262 e interditamos 67. As denúncias devem continuar a ser feitas na Central da GM pelo telefone 153”, orientou Samir Gardini.

Já o secretário de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci, revelou que a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de abril, a Prefeitura vai fornecer 1.000 refeições diárias no Restaurante Popular do Antenor Garcia. “Vamos oferecer 500 marmitex na hora do almoço, das 11h às 13h e outras 500 refeições no jantar, das 17h às 19h. O custo vai ser de R$ 1,00 por marmitex, mesmo valor das refeições que eram servidas antes da pandemia do novo Coronavírus. Vamos entregar senhas e controlar para que não ocorram aglomerações. Vamos fazer preparar mil marmitex porque essa é a capacidade por período da nossa cozinha”, advertiu Solci.

O chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Leandro Severo, representando o secretário Nino Mengatti, titular da pasta, anunciou que já está disponível um aplicativo (https://merendasolidaria.saocarlos.sp.gov.br) para que os pais de alunos da rede municipal de ensino se cadastrem para receber o benefício mensal no valor de R$ 50,00. O repasse desses recursos é para suprir as condições mínimas de alimentação dos alunos das escolas municipais. O vale alimentação terá validade enquanto perdurar a situação de Pandemia, extinguindo-se com o retorno das atividades escolares. “Já estamos finalizando a contratação da empresa que vai fazer a emissão dos cartões e acreditamos que no início de maio esse benefício já esteja nas mãos dos pais dos alunos. O pai que tiver três filhos matriculados na rede vai receber R$ 50,00 por cada filho, o benefício é individual e não por família. Serão beneficiados 16 mil alunos”, explicou Severo.

A live completa pode ser assistida no link -https://www.facebook.com/prefeiturasaocarlos

