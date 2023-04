Prefeitura de São Carlos libera vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos

Homem é vacinado em São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia, nesta quarta-feira (26/04), a aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 em toda a população adulta (18 anos ou mais de idade), ampliando a quantidade de munícipes aptos a receber o imunizante.

A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para receber o imunizante, é necessário que a pessoa já tenha se vacinado ao menos duas vezes contra a COVID-19, sendo que a última dose precisa ter sido tomada há quatro meses ou mais.

Desta forma, com a liberação da vacinação para a população adulta – disponibilizada conforme nota técnica do Ministério da Saúde –, o município passa a ter uma porcentagem expandida da população em condições de se imunizar. Anteriormente, já estavam aptos à vacinação os idosos, os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidades ou imunossuprimidas (com 12 anos de idade ou mais), as pessoas com deficiência física permanente, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e a população indígena, ribeirinha e quilombola.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, já foram aplicadas no município 15.488 doses da bivalente. “A procura pela dose de reforço com a bivalente está baixa em todo o país. Com essa ampliação de faixa etária a ideia é reforçar a proteção contra a doença, aumentando a cobertura vacinal”.

INFLUENZA – O município também continua, nos mesmos locais e horários, a campanha de vacinação contra a gripe (influenza) dos públicos definidos como prioritários. Enquadram-se nestes grupos as crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, idosos (60 anos ou mais), trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com deficiência e pessoas portadoras de comorbidades. Já foram aplicadas 12.692 doses da vacina contra a gripe, o que corresponde a 14,42% do público alvo que é de 101.726 pessoas.

Vale lembrar que os munícipes que simultaneamente se encaixarem nos públicos abrangidos da vacina contra a COVID-19 e contra a gripe poderão receber os imunizantes de uma única vez, sem a necessidade de intervalo entre a aplicação destas duas doses.

