Prefeitura de são carlos lança canal de notícias no Telegram

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria de Comunicação, lançou nesta semana mais num canal de informações para a população, através do aplicativo Telegram.

O canal ‘Prefeitura de São Carlos – Notícias’ pode ser acessado através do link https://t.me/prefsaocarlos ou localizado no campo de busca do próprio aplicativo, através da aba “Chats”.

O canal no Telegram se junta a outras redes sociais que a Prefeitura já mantém como fonte de informação diária para os cidadãos, como o Facebook e o Instagram. Mas parte do conteúdo será exclusivo, uma vez que este app oferece a possibilidade de envio de mídias de áudio, documentos e arquivos compactados que as redes já existentes não possuem. Outro diferencial do Telegram é que o canal não possui limite de seguidores, o que é uma vantagem, por exemplo, sobre outro aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp, que possui o limite de 256 participantes por grupo.

O Telegram é baseado em nuvem, por isso o usuário pode acessá-lo de celular, tablet ou computador, com todo o seu conteúdo sincronizado.

“Em um ano, o Telegram dobrou a sua base de usuários no Brasil e os canais do aplicativo se firmaram como fontes qualificadas de informação”, observa o secretário municipal de Comunicação, Mateus de Aquino. “Nosso principal objetivo é alcançar cada vez mais a população de São Carlos com informações e notícias, distribuindo as mesmas no maior número possível de redes. A comunicação da Prefeitura estará onde o cidadão são-carlense estiver”, conclui o secretário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também