Prefeitura de São Carlos confirma mais 40 casos de Covid-19; ocupação de UTIs é de 39%

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (11/11) os números da COVID-19 no município.

São Carlos contabiliza neste momento 3.786 casos positivos para COVID-19 (40 resultados positivos foram divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 90 descartados.

Dos 3.786 casos positivos, 3.504 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem internação, 279 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 214 receberam alta hospitalar e 51 positivos internados foram a óbito. 3.612 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.002 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (186 resultados negativos foram liberados hoje).

Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (5 positivos, 4 suspeitos e 8 negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 5 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 19.708 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 18.271 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.437 ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre - mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.689 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 9.225 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.358 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 106 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com nome completo, número do RG e data de nascimento.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

