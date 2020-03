Prefeitura de São Carlos compra 10 mil kits de testes para covid-19

Crédito: Divulgação

O Prefeito Airton Garcia já determinou a aquisição, a princípio, de 10 mil kits de testes rápidos para a identificação e rastreabilidade de casos do novo coronavírus na cidade, um investimento de cerca de R$ 2 milhões.

s testes que estão sendo adquiridos são do tipo PCR, de alta precisão, o mesmo distribuído pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e feito pelo SUS nos laboratórios de referência, como do Instituto Adolfo Lutz. Esse tipo de exame também é utilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para pacientes internados. O PCR não é utilizado par detecção do vírus em indivíduos assintomáticos.

A aquisição dos kits faz parte de mais uma medida adotada por orientação do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus juntamente com as determinações de restrição de fluxo da população com a suspensão das aulas e do comércio e prestadores de serviço não essenciais.

“Já solicitamos a compra desses testes, porém mesmo com decreto de emergência, precisamos seguir algumas regras e nesse momento achar fornecedor, por isso devemos publicar nos próximos dias se essa aquisição será por dispensa de licitação, que é a forma emergencial, porém se tiver somente um fornecedor, podemos usar o expediente da inexigibilidade de licitação”, explica o prefeito Airton Garcia.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Palermo, a intenção é identificar rapidamente os casos. Com esses testes conseguiremos mapear e medir a intensidade da doença. Vamos aplicar os testes em profissionais da saúde, preservando a força de trabalho para o atendimento, nos pacientes internados e nos que estão em isolamento domiciliar, mas com sintomas. Temos adotado todas as melhores medidas identificadas no combate à doença para aplicar em São Carlos e reduzir o impacto da pandemia”, garante Palermo.

Outra medida que está sendo estudada, a pedido do prefeito Airton Garcia, é a ampliação do número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais públicos da cidade. O objetivo é criar 50 novos leitos de terapia intensiva no município, além de um hospital de campanha para baixa complexidade.

